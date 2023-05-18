İçişleri, Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosundan sonra 81 valiliği harekete geçirmiş

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BİLAL ÇELİK

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosundan sonra İçişleri Bakanlığı, 81 valiliği AKP’nin ‘24 Adımda Alevi-Bektaşi Vatandaşlarımız ile Cemevlerine Yönelik Çalışmalar’ başlıklı kampanyası için görevlendirmiş. Hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı broşürler, valilikler eliyle dağıtılmış.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu, 19 Nisan’da sosyal medya hesaplarından ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenmişti.

“Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman’ım. Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?” diyen Kılıçdaroğlu’na başta Aleviler olmak üzere aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda isimden destek gelmişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu videosundan sekiz gün sonra 27 Nisan’da İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçip kamu kaynaklarıyla iktidar propagandası yürüttüğü ortaya çıktı.

81 ile genelge

Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanmış ‘Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım / Milli Birlik ve Beraberlik Yolunda 24 Adımda Alevi-Bektaşi Vatandaşlarımız ve Cemevlerine Yönelik Çalışmalar’ başlıklı kampanya devreye sokuldu.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine genelge göndererek söz konusu kampanyanın broşürlerinin dağıtılmasını emretti.

Genelge şöyle:

*Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması” kapsamında Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın talepleri ile cemevlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

*Bu kapsamda Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerine yönelik bugüne kadar atılan 24 önemli adımı anlatan ‘Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım / Milli Birlik ve Beraberlik Yolunda 24 Adımda Alevi-Bektaşi Vatandaşlarımız ile Cemevlerine Yönelik Çalışmalar‘ başlıklı bir broşür hazırlanmıştır.

*Ekte gönderilen PDF formatındaki broşürün Valiliklerimizce bastırılarak ilgili kurum ve kuruluşlar. yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile paylaşılmak üzere dağıtımının sağlanması konusunda; bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Gaziantep’in Şahinbey ilçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan da söz konusu talimatı duyurarak Twitter’dan çıkıştı.