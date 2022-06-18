Akşam Postası / 18 Haziran 2022

Boğaziçililerin bilgilerini erişime açan müdür rüşvet operasyonu şüphelisi çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’nde dört akademisyenin kişisel bilgilere erişim izni verildiğini ortaya çıkardığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na Üsküdar Belediyesi’nden getirilen Faruk Yakaryılmaz’ın 2014’te İzmir’deki bir rüşvet operasyonunun şüphelisi olduğu ortaya çıktı. ‘Rüşvet almak ve vermek’ suçlamasıyla tutuklanan Yakaryılmaz üç ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edilmiş.

CHP’li vekil anlattı: Kamu bankası üzerinden ‘enerji vurgunu’

CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, Vakıfbank üzerinden ‘enerji vurgunu’ yapıldığını söyledi. Karabat’ın aktardığı bilgilere göre adı Sayıştay’dan bile gizlenen şirket, hiçbir ticari faaliyeti olmadığı halde milyonlarca lira para kazandı. Üstelik hala 27.5 milyon TL alacağı var.

Cumartesi Anneleri’nden tutuklamalara tepki: Gazetecilik suç değildir

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, Diyarbakır’da 16 gazetecinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

İSPARK ücretlerine ‘personel maliyetleri’ gerekçesiyle yüzde 100 zam

İstanbul’da İSPARK ücretleri yüzde 100 artırıldı. Daha önce 25 lira olan tam gün ücreti bazı yerlerde 50 lira bazı yerlerde de 60 lira oldu.

Şehir hastanelerine ödenecek para beş bakanlığın bütçesinden fazla

13 şehir hastanesini işleten dört şirkete bu yıl yapılacak ödeme 33 milyar 769 milyon TL. Bu para, beş bakanlığın bütçesinden daha fazla.

‘Millet kıraathaneleri’ne harcanan para 50 milyona yaklaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi ‘millet kıraathaneleri’ için bugüne kadar harcanan para 47 milyon 83 bin TL’ye ulaştı.

Kılıçdaroğlu: Biz siyaseti saray beslemeleri için değil, çocuklarımız için yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz siyaseti halk için yapıyoruz, saray beslemeleri için değil” dedi.

Bu kez gerekçe Demirtaş: Hanefi Avcı’nın da rütbesi sökülmek isteniyor

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi eski Başkanı Hanefi Avcı’nın, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle rütbesinin alınması istemiyle soruşturma başlatıldı.

İmar planında yok: Atatürk Havalimanı’na okul ihalesi

‘Millet bahçesi’ne dönüştürülen Atatürk Havalimanı’nın içinde bulunan eski otel binası okula dönüştürülecek. Bu ihaleyse imar planının içinde yok.

Müze ücretlerine yüzde 45’e kadar zam: Galata’ya çıkmak artık 175 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine yüzde 30 ila 45 arası zam geldi.

MHP’li Kayaalp’in ‘cinsel istismar’ suçlamasını örtme operasyonu

Diyarbakır’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski il başkanı Cihan Kayaalp’in tutuklanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Adliye kaynakları Kayaalp’ın ‘çocuğa yönelik cinsel istismar’ suçlamalarının üstünü örtmek için ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasının bilinçli olarak yayıldığını öne sürdü.

‘Özgül ağırlık’ Arınç, AKP’den gitmeyi düşünmüyormuş

‘AKP’nin özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, eleştirileri sonrası partisinde kalmaya devam edeceğini söyleyerek “Ben AK Parti’de kalacağıma söz verdim. Cumhurbaşkanımın yanında da olacağıma söz verdim. Bu sözüm hala devam ediyor” dedi.

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında bir tutuklama

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört zanlıdan biri tutuklandı.

Elon Musk’tan Bizanslı meme

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk Twitter hesabından paylaştığı Bizans meme’iyle gündeme geldi.

Antalya’da TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’ne verilen yurtlar geri alınacak

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, yurt binalarının önceki dönem irtifak hakkı bedelsiz olarak 49 yıllığına Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) ve İlim Yayma Cemiyeti’ne verilmesi kararını iptal etti.