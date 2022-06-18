Soylu: Amerika ve Avrupa talimat vermiş, biz LGBT olacakmışız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ne için yürüyorlar? Amerika ve Avrupa talimat vermiş. Ne olacak? Biz, la havle vela kuvvete, cinsiyetsizleştirilecekmişiz, LGBT olacakmışız” dedi.

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AKP Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Soylu, özetle şunları dedi:

* İşin önemli bir bölümünü geçmiş durumdayız. Müttefikleri var. Kimler müttefikleri. Kılıçdaroğlu geçen hafta terörle mücadele yasasını değiştireceklerini açıkladı. Devletin teröre karşı elini koluna bağlamak istiyor.

* Eski günlerin tekrar gelmesini istiyor. Yakılmaların, yıkılmaların. Herkesin ‘Terörü nasıl bitireceğiz’ diye endişelenmesini istiyor.

* Açık açık büyükelçilere gidip onlardan talimat alanlar hangi talimatları aldı diye kimse düşünmesin, bu talimatları aldılar.

* Ne yapıyorlar? Yürüyorlar. Kimin için yürüyorlar? ‘MİT TIR’larını ifşa eden ve orada devlet suçu işleyenlere karşı devletin cezaevine koydukları için ‘Sen bunu niye cezaevine koyuyorsun’ dediklerine onun ortadan kaldırılması için yürüyorlar.

* Başka ne için yürüyorlar? Amerika ve Avrupa talimat vermiş. Ne olacak? Biz, la havle vela kuvvete, cinsiyetsizleştirilecekmişiz, LGBT olacakmışız. Ya sen çok istiyorsan kendi yakınlarından ve ailenden başla.

* Kılıçdaroğlu sana istikamet vereyim. İlla yürüyeceksen evlatlarını terör örgütü PKK’dan almak isteyen HDP il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerinin yanına yürü.

* Tam rakam söyleyemem ama 11 yılda 210 bin Suriyeliyi Türk vatandaşı yaptık. Almanya’da 1 milyon 250 bin yabancıyı vatandaş yaptı. Şunu ifade edeyim. Elbette ki bir takım dertler sıkıntılar olabilir. Ekonomiye katkıları var mı, yok mu, var.

* İsterseniz, denemesi bedava, Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim. Tam 506 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Nereye döndü. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere geri döndü. Azez, Cerablus, Mare, Çobanbey, Rasulayn ve Telabyad’a döndü