Antalya’da TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’ne verilen yurtlar geri alınacak

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, yurt binalarının önceki dönem irtifak hakkı bedelsiz olarak 49 yıllığına Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) ve İlim Yayma Cemiyeti’ne verilmesi kararını iptal etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu TÜRGEV ile İBB arasında, AKP’nin yönetimde olduğu 2015’te hizmet protokolü imzalanmış, protokol kapsamında İBB’ye ait dört ayrı taşınmaz, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere TÜRGEV’e verilmişti.

Daha sonra seçimlerin ardından CHP’ye geçen İBB, 23 Ağustos 2019’da süresinin dolduğunu belirterek, protokolü feshetmiş ve TÜRGEV’den yurt olarak faaliyet gösteren binaların verilen tefrişat malzemeleriyle iade edilmesini istemişti.

TÜRGEV avukatları da İBB’nin aldığı kararın iptali istemiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme işlemin iptaline karar vermişti.

Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre, haziranda belediye meclisi toplantısında mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’nde bulunan yurt binasının ve yine mülkiyeti belediyeye ait Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi’nde bulunan öğrenci yurt binalarına ilişkin önceki dönemde gerçekleştirilen 49 yıllık bedelsiz irtifak hakkı tesisinin meclis kararına dayalı olarak iptaliyle ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü.

Yapılan oylamada söz konusu öğrenci yurtlarının TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’ne 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı tesisiyle ilgili tüm işlemler oy çokluğuyla iptal edildi. Bu kararla her iki yurt binaları yeniden Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımına geçmiş oldu.

‘Bu yurtlara ayda 100 bin lira kira ödüyoruz‘

Oylamanın ardından kısa bir açıklama yapan belediye başkanı Mühittin Böcek, Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nin yaklaşık 73 bin öğrencisi olduğuna değinerek şöyle konuştu: “Türkiye’de cami kenarlarında, üniversite bahçelerinde kalan öğrencilerimiz oldu. Eğitim öğretim dönemi başında öğrencilerimiz sıkıntıya düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen 335 kişi kapasiteli bir öğrenci yurdu açma bulma mecburiyeti oldu ve gereğini yaptık. Bu yurtlara ayda 100 bin lira kira ödüyoruz. Sayıştay incelemesinde senin kendi yurt binaların varken, neden bu kirayı ödüyorsun diyor.”