Şehir hastanelerine ödenecek para beş bakanlığın bütçesinden fazla

13 şehir hastanesini işleten dört şirkete bu yıl yapılacak ödeme 33 milyar 769 milyon TL. Bu para, beş bakanlığın bütçesinden daha fazla.

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Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle inşa edilen şehir hastanelerinin ihalesini Rönesans Sağlık Yatırım, IC İçtaş, YDA, AKFENF şirketleri almıştı. İktidar, Orta Vadeli Program’da (OVP) şehir hastanelerine 2022 yılı kira bedeli olarak 14 milyar 92 milyon lira, hizmet bedeli olarak da 7 milyar 473 milyon lira ödeneceğini hesaplamıştı.

Yap-işlet-devret modelli bu projelerde işletici firmalara çeşitli garantiler veriliyor. Şehir hastaneleri özelindeyse bu hasta sayısı garantisi olabiliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Ödemelerse çoğunlukla döviz bazında yapılıyor. Şehir hastanelerinin maliyeti, firmalarla imzalanan sözleşmelerin maddeleri gibi bilgiler ‘ticari sır’ sayıldığı için açıklanmıyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, kur artışı nedeniyle 13 şehir hastanesini işleten dört şirkete 2022’de 33 milyar 769 milyon lira ödeme yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na yıl sonuna kadar yatırımlar da dahil tüm giderleri için verilen harcama yetkisiyse 33 milyar 247 milyon lira.

OVP açıklandığı tarihte dolar kuru 9,27 liraydı. Şimdiyse 17,30 seviyelerinde. Kur kaynaklı farkı kapatmak için halkın bütçesinden toplam 21 milyar 565 milyon lira şirketlerin bütçesine aktarılacak.