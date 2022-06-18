‘Özgül ağırlık’ Arınç, AKP’den gitmeyi düşünmüyormuş

‘AKP’nin özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, eleştirileri sonrası partisinde kalmaya devam edeceğini belirterek, ”Ben AK Parti’de kalacağıma söz verdim. Cumhurbaşkanımın yanında da olacağıma söz verdim. Bu sözüm hala devam ediyor” dedi.

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Türk Demokrasi Vakfı’nın etkinliğinde konuşan Arınç, partiden bazı isimleri ve ‘yandaş’ gazetecileri eleştirip “Kral çıplak demenin zamanıdır” açıklamasında bulunmuştu. Kendisine AKP’den yanıt milletvekili Mehmet Metiner’den gelmiş, Metiner, “İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara yazıklar olsun” demişti. Arınç’tan da Metiner’e yanıt gecikmemişti: “Nörolojik ve psikolojik bir vakasın.”

Halktv’den İsmail Saymaz, atışmanın ardından Arınç’la görüşmesini aktardı.

‘Zillet demeyelim’ dedim

6’lı masaya ilişkin görüşlerini paylaşan Arınç şöyle konuştu:

”Ben zaten bir seneye yakın zamandır zillet demeyelim bunların adı millettir, kendimize tanıdığımız hakkı neden başkasına tanımıyoruz diye ihtar ediyorum. En azından 20 milyon insanı temsil ediyorlar. Bunlar bizim evimizdekilerdir, bizim akrabamızdır, bizim komşumuzdur. Zillet diyerek onları karşı bir kampanyaya götürmek doğru değildir.”

‘Zarar vermeyi düşünmem’

Arınç, ‘AKP’den ayrılıyor musunuz?’ sorusunuysa şöyle yanıtladı:

”Ben AK Parti’de kalacağıma söz verdim. Cumhurbaşkanımın yanında da olacağıma söz verdim. Bu sözüm hala devam ediyor. Ama bu sözün yanında ben bir bireyim ve siyasette 50 yılımı doldurmuş bir insanım. Toplumun bana dair bir kanaati var. ‘Bu adam namusludur, bu adam vicdanlıdır, muhakeme sahibidir’ şeklinde bir kanaat var. Ben bu yüzden bildiklerimi söylemek zorundayım. Bildiklerimi söylerken de partime ve cumhurbaşkanına zarar vermeyi düşünmem ama isterim ki vicdanlar harekete geçsin, yanlışlar da yanlış işlerde doğruya dönsün. Tek arzum budur.”