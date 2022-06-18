‘Millet kıraathaneleri’ne harcanan para 50 milyona yaklaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi ‘millet kıraathaneleri’ için bugüne kadar harcanan para 47 milyon 83 bin TL’ye ulaştı.

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Erdoğan 7 Haziran 2018 tarihinde Hatay’daki mitingde, seçim vaadi olarak “İllerimize millet kıraathaneleri kuracağız. İçinde tamamen kitaplar, gazeteler olacak, kahvesi, çayı da bedava olacak” demişti.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, 30 Temmuz 2018 ve 1 Ocak 2022 tarihleri arasında millet kıraathaneleri için yapılan 14 ihalenin toplam sözleşme bedeli, 47 milyon 83 bin 891 TL olarak kaydedildi.

Milyonluk ihaleler

2018 ve 2022 yıllarını da kapsayan beş yılda yerel yönetimlerce millet kıraathaneleri için 14 farklı ihale düzenlendi. Manisa Şehzadeler Belediyesi’nin gençlik merkezi ile birlikte inşa ettirdiği millet kıraathanesi maliyeti itibarıyla öne çıktı. Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 10 Ocak’ta gerçekleştirilen ihale kapsamında 13 milyon 590 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

AKP’li Murat Köse yönetimindeki Ankara Mamak Belediyesi “Muhtelif Mahallelerde Millet Kıraathanesi” başlıklı ihalede 15 milyon 474 bin TL harcadı. Manisa Şehzadeler ve Mamak’ın yanı sıra millet kıraathanesi inşa edilen diğer bazı ilçeler ve kıraathane maliyetleri şöyle sıralandı:

* Kayseri Sarız:

2 milyon 197 bin TL

* Urfa Halfeti:

1 milyon 595 bin TL

* İstanbul Ümraniye:

6 milyon 94 bin TL

* Kütahya Tavşanlı:

1 milyon 377 bin TL

* Bingöl Solhan:

2 milyon 154 bin TL

* Konya Meram:

224 bin 750 TL