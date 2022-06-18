Müze ücretlerine yüzde 45’e kadar zam: Galata’ya çıkmak artık 175 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine yüzde 30 ila 45 arası zam geledi. Zamlar 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

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Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre; bakanlığın listesine göre bazı giriş ücretleri Türk Lirası olarak şöyle;

Göbeklitepe 90,

Göreme ören yeri 150,

Bergama Akrepolü 100,

Galata Kulesi 175,

Troya Müzesi 100,

Aspendos Ören yeri 100,

Perge Ören yeri 100,

Efes Antik Kenti 200

Müze girişleriyse 20 ila 50 Türk lirası arasında değişti.