Müze ücretlerine yüzde 45’e kadar zam: Galata’ya çıkmak artık 175 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine yüzde 30 ila 45 arası zam geledi. Zamlar 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.
Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre; bakanlığın listesine göre bazı giriş ücretleri Türk Lirası olarak şöyle;
- Göbeklitepe 90,
- Göreme ören yeri 150,
- Bergama Akrepolü 100,
- Galata Kulesi 175,
- Troya Müzesi 100,
- Aspendos Ören yeri 100,
- Perge Ören yeri 100,
- Efes Antik Kenti 200
Müze girişleriyse 20 ila 50 Türk lirası arasında değişti.