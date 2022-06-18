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Yaramazlara biraz batar!

Müze ücretlerine yüzde 45’e kadar zam: Galata’ya çıkmak artık 175 lira


Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine yüzde 30 ila 45 arası zam geledi. Zamlar 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Fotoğraf: AA

Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre; bakanlığın listesine göre bazı giriş ücretleri Türk Lirası olarak şöyle;


  • Göbeklitepe 90,
  • Göreme ören yeri 150,
  • Bergama Akrepolü 100,
  • Galata Kulesi 175,
  • Troya Müzesi 100,
  • Aspendos Ören yeri 100,
  • Perge Ören yeri 100,
  • Efes Antik Kenti 200

Müze girişleriyse 20 ila 50 Türk lirası arasında değişti.

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