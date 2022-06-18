Cumartesi Anneleri’nden tutuklamalara tepki: Gazetecilik suç değildir

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, Diyarbakır’da 16 gazetecinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Faili meçhul cinayete kurban giden gazeteci Ferhat Tepe’nin kardeşi Ayşe Tepe, şunları dedi: “Gerçeğin peşinden koşan, hakikati milyonlara ulaştıran, bunu yaparken de her türlü baskı ve engellemeye göğüs geren gazetecilik suç değildir.”

Fotoğraf: Gazeteciler Dayanışma Ağı

Diyarbakır’da, 8 Haziran’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı. Sekiz gün gözaltında tutulduktan sonra adliyeye çıkarılan gazetecilerden 16’sı tutuklanmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin açığa çıkarılıp yargılanması talebiyle her hafta Galatasaray Meydanı’nda eylem yapan Cumartesi Anneleri, 889’uncu haftaki basın açıklamalarında Özgür Gündem gazetesi Bitlis muhabiri Ferhat Tepe dosyasına dikkat çekti.

‘Ferhat Tepe için adalet istiyoruz’

Çevrimiçi düzenlenen basın açıklamasını Yeni Yaşam gazetesi editörü Reyhan Hacıoğlu okudu: “Gözaltında kaybedilişinin 29’uncu yılında gazeteci Ferhat Tepe için adalet istiyoruz! Şiddeti bir yönetme tekniği olarak kullanan rejimler, varlıklarını sürdürebilmek için gerçeği kurgudan ayırt edemeyen toplumlar yaratmak ister. Bunun için de bilginin tahrifatı ve dezenformasyonu yoluna giderler. Doğruyu söyleyen, yalanları ifşa eden, toplumu düşünmeye, sorgulamaya teşvik eden özgür basının varlığı baskıcı rejimlerin kabusu olur. Tam da bu nedenle yaşadığımız topraklarda yöntemler ve araçlar değişse de devletin medyayı itibarsızlaştırma, gazetecileri hedef gösterme ve cezalandırma geleneği artarak devam ediyor. Daha iki gün önce yine gazetecilik suç sayıldı ve 16 gazeteci tutuklandı.”

‘Oğlumun katillerini bulun‘

Tepe’nin annesi Zübeyde Tepe oğlunun kaçırıldıktan 10 gün sonra ölü olarak bulunduğunu hatırlattı: “O günden bu güne katillerin peşindeyiz. Katiller bulunup adalet önüne çıkarılana kadar biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Oğlumun katillerini bulun ve adalet önüne çıkarın. Benim oğlumun suçu neydi? Oğlum Özgür Gündem muhabiriydi. Kürt olduğu için, yakılıp yıkılan köyleri, faili meçhul cinayetleri yazıyordu. Hiçbir suçu yoktu. Bugün de halen gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Bizler çocuklarımızın yanındayız ve hiçbir zaman davalarından vazgeçmeyeceğiz.”

Gazeteci Tepe’nin kardeşi Ayşe Tepe ise şunları söyledi: “Ferhat’ın kalemini yerde bırakmayan, Özgür Gündem geleneğini devam ettiren gazeteciler bugün de yoğun engellemelerle karşı karşıya. 20’den fazla çalışanı, dağıtımcısı, muhabiri katledilen Özgür Gündem geleneğini sürdüren 16 gazeteci tutuklandı. Bir kez daha haykırıyoruz; gerçeğin peşinden koşan, hakikati milyonlara ulaştıran, bunu yaparken de her türlü baskı ve engellemeye göğüs geren gazetecilik suç değildir.”