Elon Musk’tan Bizanslı meme

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk Twitter hesabından paylaştığı Bizans meme’iyle gündeme geldi.

Meme, internette, özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılarak popülerleşen, çoğunlukla mizah amaçlı kullanılan görsel ya da akımlar için kullanılan bir terim.

Musk’ın Twitter hesabından paylaştığı meme

Musk’ın paylaşımındaki meme’de hemen hemen herkesin bağ kurabileceği yatakta uykulu halde ‘kapıyı kilitlemiş miydim’ diye düşünen bir Bizanslı var. Yer Constantinople, tarihse 1453, yani İstanbul’un fethi.

Paylaşımın altına gelen yorumlardaysa bazı Twitter kullancılarının Musk’ın şakasını yanlış anladığı görülüyor.

Tarihçi akademisyen Emrah Safa Gürkan tweet’i hem açıkladı hem de ‘hassasiyet‘ gösterenleri sakinleştirmeye çalıştı.

Oğlum adamı linçlemeyin Bizanslılarla dalga geçiyor. Her yerden kendinize mağduriyet çıkarmayın ya 😉 — Emrah Safa Gürkan (@jeandpardaillan) June 17, 2022

Paylaşımla ilgili başka ‘duyarlı’ tweet de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan geldi.