Bu kez gerekçe Demirtaş: Avcı’nın da rütbesi sökülmek isteniyor

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi eski Başkanı Hanefi Avcı’nın, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle rütbesinin alınması istemiyle soruşturma başlatıldı.

Hanefi Avcı

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski EGM İstihbarat Daire başkanı Sabri Uzun’un rütbelerinin geri alınmasına karar vermişti. Kararın gerekçesiyse Uzun’un CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki paylaşımlarıydı.

Eski polis Sabri Uzun, Yargıtay’ın Kaftancıoğlu kararı sonrası 13 Mayıs’taki Twitter paylaşımında şunları söylemişti: “Sn. Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum”.

‘Konuşursanız rütbeniz, kimliğiniz, silahınız alınır mesajıdır’

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Uzun’un hemen ardından, Avcı’ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını söylediği için hakkında soruşturma açıldı.

Avcı’nın rütbesinin alınması için işlem başlatıldığını da ifade eden Öztürk şunları yazdı:

”Avcı ifadesini verdi. AİHM kararlarına uymanın Anayasal br zorunluluk olduğunu belirtti. Onunla ilgili kararın nasıl verileceğini de yakında öğreneceğiz. Bu kararlar, emekliye ayrılmış bile olsa emniyet mensuplarına ‘Konuşmayın, karışmayın. Konuşursanız rütbeniz, kimliğiniz, silahınız alınır’ mesajıdır. Buna da Sabr Uzun’la başlandı.”