Kaftancıoğlu’na destek çıkan eski istihbaratçı Uzun’un rütbeleri geri alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski EGM İstihbarat Daire başkanı Sabri Uzun’un rütbelerinin geri alınmasına karar verdi.

Eski polis Sabri Uzun, Yargıtay’ın Kaftancıoğlu kararı sonrası 13 Mayıs’taki Twitter paylaşımında şunları söylemişti: “Sn. Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum”.

EGM’nin hesabından Uzun’un paylaşımına “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir AHLAKSIZLIĞI kabul edilemez” şeklinde yanıt verilmişti. Ayrıca paylaşıma ”EGM İstihbarat Başkanlığı” imzası da atıldı. Bu paylaşım sosyal medyada tepki görmüştü.

AA’nın emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26’ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 35’inci madde doğrultusunda soruşturma yürütülen emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un rütbelerinin 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla geri alınmasına karar verildi.

Kararın tebliğ edilmesi ile Uzun’un polis kimliği ve silahının da geri alınacağı belirtildi.

Rütbelerinin sökülmesinin ardından Odatv’ye konuşan Sabri Uzun, “Bana bir tebligat gelmedi henüz. Haberim yok. Haber üzerine bir yorum yapmam, görüş bildirmem doğru olmaz” dedi.

Kararı eleştiren Canan Kaftancıoğlu ise “Herkes şuna emin olsun ki; CHP iktidarında fikrine katılmasak bile, bir kişi bile fikrini açıkladığı için mağdur edilmeyecek” mesajını paylaştı.

Herkes şuna emin olsun ki; CHP iktidarında fikrine katılmasak bile, bir kişi bile fikrini açıkladığı için mağdur edilmeyecek…

İktidardaki kötülüğün mağdur ettiği sayısız kişinin ise mağduriyeti giderilecek! https://t.co/XgXXglxJCJ — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 11, 2022



