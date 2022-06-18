İSPARK ücretlerine ‘personel maliyetleri’ gerekçesiyle yüzde 100 zam

İstanbul’da İSPARK ücretleri yüzde 100 artırıldı. Daha önce 25 lira olan tam gün ücreti bazı yerlerde 50 lira bazı yerlerde de 60 lira oldu.

Meclis’ten yüzde 25 zam geçmesine rağmen yüzde 100 zam gelmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Diken’e konuşan İBB yetkilileri zammın nedeninin ‘işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri nedeniyle’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: ispark.istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti. Bunun üzerine İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti.

Gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25’ten fazla olduğu görüldü.

Daha önce tam gün otopark ücreti 25 lirayken şimdi 50 lira. Bazı yerlerdeyse 60 lira. Örneğin İSPARK’ın sitesine bakıldığında Kadıköy’deki parkların fiyatları 50 lira görünürken Bebek’teki fiyatlar 60 lira.