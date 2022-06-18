İmar planında yok: Atatürk Havalimanı’na okul ihalesi

Millet Bahçesi’ne dönüştürülen Atatürk Havalimanı’nın içinde bulunan eski otel binası okula dönüştürülecek. Bu ihaleyse imar planının içinde yok.
Pandemi döneminde pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüşümü için nisanda gizlice ihaleye çıkılmış, geçen günlerde de daha sözleşme imzalanmadan iş makineleri piste girmişti.
İktidar yetkilileri bir pistin kullanımının süreceği belirtip diğer ikisinin yıkılacağını belirtmişti.
Cumhuriyet’ten Bore Erdin’in haberine göre; ihaleye 1 Haziran’da onay verildi. İhaleye son teklif tarihiyse 29 Haziran.
İhaleyi alan şirket sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içinde çalışmalara başlayacak. 350 günde de binayı okula dönüştürüp teslim edecek.
İmar planındaysa bu okul yok. Planlamada sadece şunlar var;
- 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik alan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi
- 175 bin 500 metrekarelik alan hastane
- 443 bin metrekarelik alan sosyal tesis
- 870 bin 103 metrekarelik alan kültürel tesis
- 52 bin 418 metrekarelik alan cami
- 570 bin 503 metrekarelik fuar alanı