Diken

Yaramazlara biraz batar!

TMMOB’dan Atatürk Havalimanı’na ‘millet bahçesi’ operasyonuna dava


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), ‘millet bahçesi’ için pistleri kırılmaya başlayan Atatürk Havalimanı’nda inşaatın durması için dava açtı.

Görsel: Twitter

Pandemi döneminde pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüşümü için nisanda gizlice ihaleye çıkılmış, geçen günlerde de daha sözleşme imzalanmadan iş makineleri piste girmişti.


İktidar yetkilileri bir pistin kullanımının süreceği belirtip diğer ikisinin yıkılacağını belirtmişti.

Sözcü’den Çiğdem Toker’in aktardığına göre dava dilekçesinin üstünde ‘İdarenin İlk Savunması Beklenmeksizin Yürütmenin Durdurulması Taleplidir’ ibaresine yer verildi.

Toker’in aktardığı yasaya göre, yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için iki koşulun bir arada bulunması lazım: İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması.

Sözcü yazarı, bu iki koşul bir arada mevcutsa, mahkeme davalı idarenin savunmasını alarak yürütmenin durdurulması kararı verebildiğini, ancak davaya konu olan işlem ‘uygulamakla etkisi tükenecek’ nitelikteyse, savunma alınmadan da yürütmeyi durdurma kararı alınmasının hukuken mümkün olduğunu söyledi.

Bir ihtimal daha var: Atatürk Havalimanı’nda pistler kalabilir

İmamoğlu belgesiyle açıkladı: Atatürk Havalimanı’na sözleşmesiz girildi

Bakanlar arasında Atatürk Havalimanı çelişkisi: Birinin dediği diğerini tutmadı

İBB, hükümete yol gösterdi: Atatürk Havalimanı için dokuz madde

İmamoğlu’ndan Atatürk Havalimanı çağrısı: Bir parça millet sevginiz kaldıysa durun!

CHP’liler Atatürk Havalimanı’na alınmadı: İşbirlikçilerine satmak istiyorlar

Bakan, Atatürk Havalimanı’nın yıkımında ‘altı oka sığındı’: Devrimcilikse devrimcilik…

Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı’na ‘millet bahçesi’ inşasında ‘suç ortaklarını’ uyardı

Atatürk Havalimanı’na ‘millet bahçesi’ operasyonu: İhale yine ‘bildik’ şirketlere

SON HABERLER