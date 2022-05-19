Bakan Kurum: ‘Atatürk Havalimanı kapanıyor’ diye bir şey söylemedik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, acele bir şekilde yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı’yla ilgili ”Yıkmıyoruz biz ihya ve inşa ediyoruz. Oradaki hangarları, limanların hepsini koruyoruz” dedi.

Kurum, ”Atatürk Havalimanı kapanıyor” diye bir şey söylemediklerini iddia etti.

Pandemi döneminde pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüşümü için nisanda gizlice ihaleye çıkılmış, geçtiğimiz günlerde de iş makineleri piste girmişti.

Dün, ihaleyi alan firmanın daha sözleşme imzalanmadan yıkıma başladığı ortaya çıkmıştı.

Habertürk’te soruları yanıtlayan Kurum, Atatürk Havalimanı’na dair eleştirilerin ‘ideolojik’ olduğunu savundu.

Atatürk istismarı yapıldığını belirten Kurum, “Atatürk’ün, Gazi Mustafa Kemal’in adını ağzına almayanlar şimdi bize gelip, Atatürk istismarı üzerinden siyaset yapıyorlar. AKM’ye Atatürk ismi koyan biz değil miyiz?” dedi.

‘Biz ‘buranın ismini değiştirdik, şöyle oldu’ demedik ki’

Millet bahçesi açıldıktan sonra pistlerden birisinin kullanılmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kurum şunları söyledi: “Pistin bir tanesi duruyor. Bu pist İstanbul’a ve ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Olası afet durumlarında o pistimiz kullanılacak. Sonuçta bir havalimanı işlevini görmeye devam edecek. Acil durumda, sivil uçuşlarda kullanacağız. Bu noktada İstanbul’un ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz anda kullanabilme ihtimalimiz var ve bu şekilde tasarlanıyor. Bakın ‘oraları yıkıyorlar’ diyorlar. Yıkmıyoruz biz ihya ve inşa ediyoruz. Oradaki hangarları, limanların hepsini koruyoruz. Ar-Ge merkezine, müzeye çeviriyoruz.”

“Atatürk Havalimanı kapanmıyor o zaman?” şeklindeki soru üzerine Kurum, “Atatürk Havalimanı kapanıyor diye bir şey söylemedik ki” dedi.

Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz ay ”Atatürk Havalimanı hikâyesi kapandı, gitti” demişti.