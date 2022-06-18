CHP’li vekil anlattı: Kamu bankası üzerinden ‘enerji vurgunu’

CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, Vakıfbank üzerinden ‘enerji vurgunu’ yapıldığını söyledi. Karabat’ın aktardığı bilgilere göre adı Sayıştay’dan bile gizlenen şirket, hiçbir ticari faaliyeti olmadığı halde milyonlarca lira para kazandı. Üstelik hala 27.5 milyon TL alacağı var.

Karabat şöyle dedi: “Kamu bankası Vakıfbank’tan ballı krediyi al. Bu parayla kamu şirketini ucuza kapat. Sonra kredinin üzerine yat. Tam bir AKP klasiği. “

Fotoğraf: AA

Karabat’ın tweetleri şöyle: