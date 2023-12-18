Akşam Postası / 18 Aralık 2023

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ‘rüşvet’ ve ‘ihalede fesat’ operasyonu

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 19 bin 453’e yükseldi

İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 453’e yükseldi.

‘Şampiyonlar Ligi’ndeki fenomenlerin ifadesi alınacak

Polat çiftinin tutuklandığı soruşturma kapsamında yargılanan 13 sosyal medya fenomeninin de ifadeleri alınacak.

Yeni rapor: Somali liderinin oğlu ‘asli kusurlu’, motokurye ‘tali kusurlu’

Somali liderinin oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un motokuryenin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin ek rapor düzenlendi. Raporda Mahmud ‘asli kusurlu’, motokurye Yunus Emre Göçer’se ‘tali kusurlu’ bulundu.

Konut fiyatları bir yılda yüzde 86,5 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) ekimde aylık yüzde 3,8 ve yıllık yüzde 86,5 artışla 1129,6 oldu.

Asgari ücrette ikinci toplantı: Yine rakam konuşulmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısında da herhangi bir rakam konuşulmadı.

Bloomberg HT anketi: Faiz artışı sürecek

Bloomberg HT’nin yaptığı ankete katılan kurumlar, faizin 250 baz puan artırılmasını bekliyor.

Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi Sparta Prag

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

Bakan Yusuf Tekin, rektörlüğünün denklemini baştan yazdı

Milli eğitim bakanlığına atanmadan önce Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak görev yapan Yusuf Tekin, rektör atanma şartlarının kendisi için değiştirildiğine yönelik iddiayı reddetti.

Süt yemine 40 günde beş zam: Yüzde 18 arttı

Süt yemi fiyatları son 40 günde beş kez zamlandı. Böylece fiyatlar ortalama yüzde 18 arttı.

Meksika’da bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 12 genç hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.