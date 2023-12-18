‘Şampiyonlar Ligi’ndeki fenomenlerin ifadesi alınacak

Polat çiftinin tutuklandığı soruşturma kapsamında yargılanan 13 sosyal medya fenomeninin de ifadeleri alınacak.

Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ diye paylaştığı fotoğraf.

Anadolu başsavcılığınca haklarında ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet‘ suçlarından soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturmaya Dilan Polat’ın 2019 yılında ‘Şampiyonlar Ligi’ diye paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler de dahil edilerek mal varlıklarına el konulmuştu.

AA’nın aktardığına göre Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) savcılığa ‘İvedi’ başlıklı bir rapor gönderildi.

Savcılık, rapora göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı yazarak şüpheliler Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz ve Tuğba Demirhan’ın gözaltı işlemi uygulanmadan ifadelerinin alınmasını istedi.

Savcılık, MASAK raporunda tespiti yapılan malvarlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin ivedi şekilde tarafına gönderilmesini istedi.