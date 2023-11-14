Polat çifti bir suçtan daha tutuklandı

Dilan ve Engin Polat çifti, Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘silahlı saldırıya azmettirme’ suçundan tutuklandı.

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‘Kara para aklamak’ dahil altı suçtan tutukla yargılanan Polat çifti, fenomen Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin azmettirici olarak ifade vermek için bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı’na getirildi.

Savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat, ‘silahlı saldırıya azmettirme’ suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan Polat çifti, ‘silahlı saldırıya azmettirme’ suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Polat çiftinin tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Polat çifti, önce sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımlarıyla, ardından para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu kapsamda Anadolu başsavcılığınca, soruşturma başlatılmıştı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) rapor istenmişti. Rapor doğrultusunda mal varlıklarına el konulan Polat çifti dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet’ suçlarından tutuklanmıştı.