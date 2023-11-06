Polatlar soruşturmasında 27 şirkete kayyım

Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 14 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsasında 27 şirkete kayyım atanacak.

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Anadolu başsavcılığınca şüpheliler hakkında ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

AA’nın haberine göre Polat çifti ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında savcılık soruşturmaya konu 27 şirkete kayyım atanmasını talep etti.

Hakimlik 27 şirkete kayyım atanmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere ‘sözde ticaret’ karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamadaysa Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, dört şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan üç zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Polat çifti Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, dokuzuysa adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.