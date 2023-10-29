Polat çifti ‘idrak etmiş’: Gösterişle, şımarıklıkla haddimizi aştık

Kara para aklama iddiaları nedeniyle mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, ‘şımarıklıkları ve gösterişleri’ olduğunu belirterek, ‘hadlerini aştıklarını’ anladıklarını açıkladı.

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Polat çifti, önce sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımlarıyla, son günlerdeyse para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaların ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından araştırma başlatılmış, rapor savcılığa gönderilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin mal varlıklarına el konmuştu.

Önceki günlerdeyse çifte ait şirketlerde polislerce arama başlatılmıştı.

Uzun süre sessizliğini koruyan çiftten açıklama geldi. Dilan Polat’ın Instagram hesabından çift adına paylaşılan açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

*Bizlerde de her kulda olabileceği gibi beşeri hatalar mevcuttur. Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur.

*Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur. Zaman zaman çeşitli insani zaaflar nedeniyle haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik.

*Her şerrin içinde bir hayır vardır diye söylenegelen ve asla değişmeyen, yazılı olmayan bir kural vardır. Ticaretimizin durdurulduğu, itibarımızın yok edilmeye çalışıldığı, doğruyla yanlışın iç içe gösterildiği, izan, akıl ve vicdanın aleyhimizde kaybolduğu, vurun abalıya mantığıyla hareket edilen bu zor zamanlarda, “Zorlukla beraber kolaylık vardır” ilkesi uyarınca, tabiri caizse kendi kabuğumuza çekilip, bir durup, tefekkür edip, kendimize gelip, meydana gelen olaylarla alakalı muhasebe imkanı bulduk. Bu özeleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz.

*MASAK raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir (kara para, yasadışı bahis vb.) suçlama, tespit ve delil yoktur. Savcılık ve vergi idaresine tüm bilgi ve belgeler teslim edilmiş, bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.