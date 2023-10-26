Polat çiftinin şirketlerine polis baskını

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a ait şirketlerde polislerce arama başlatıldı.

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Polat çifti, önce sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımlarıyla, son günlerdeyse para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaların ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından araştırma başlatılmış, rapor savcılığa gönderilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin mal varlıklarına el konmuştu.

Başsavcılığın, şüpheliler hakkında ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Engin Polat ve Dilan Polat’a ait 15 şirkete yönelik arama ve inceleme kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile vergi müfettişleri şirketlerde arama yapıyor. Aramalarda şirketlerde bulunan dijital materyaller ve defterler inceleniyor.

Bu arada, ekipler Ataşehir’deki Özel Dilan Polat Ataşehir Polikliniği’ne geldi. Ekiplerin, içerideki çalışmaları sürerken poliklinik çalışanları da dışarıda bekliyor.

Çiftin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgiyse yok.