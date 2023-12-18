Süt yemine 40 günde beş zam: Yüzde 18 arttı

Süt yemi fiyatları son 40 günde beş kez zamlandı. Böylece fiyatlar ortalama yüzde 18 arttı.

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BloombergHT‘nin haberine göre ’19’ proteinli süt yemindeki birim fiyat artışları şöyle:

9 Kasım 8,14 lira

21 Kasım 8,54 lira

27 Kasım 8,74 lira

5 Aralık 9.24 lira

18 Aralık 9.64 lira

Böylece ’19’ proteinli süt yemindeki fiyat artışı son 40 günde yüzde 18,4.

19 proteinli süt yemi, süt sığırlarının orta ve geç laktasyonları boyunca besin madde ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılayan tamamlayıcı bir yemdir. Sürekli ve düzenli kullanıldığında sağmal hayvanlarda süt verimini artırmasının yanı sıra, sağım dönemindeki süt veriminin uzun süre yüksek düzeyde kalmasını sağlar.