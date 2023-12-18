Türkiye ile Macaristan arasında 17 maddelik anlaşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlığındaki toplantının ardından iki ülke arasında 17 maddelik işbirliği anlaşması imzalandı.
Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Viktor Orban’la bir araya geldi.
Erdoğan, ayrıca Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi‘nin (YDSK) toplantısına katıldı.
AA’nın haberine göre Erdoğan’la Orban başkanlığındaki topantının ardından iki ülke arasında 17 maddelik işbirliği anlaşması imzalandı.
Atılan imzalar şöyle:
*Stratejik Ortaklığın Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseltilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildiri.
*Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.
*Mezun Politikaları ve Burs Programları Konusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.
*2025 Ortak Bilim ve İnovasyon Yılı İşbirliğine Niyet Beyanı.
*Savunma Teknoloji Alanlarında Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.
*Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Zaptı.
*Görsel İşitsel Politika ve Hükümet İletişimi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.
*Nükleer Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.
*Dışişleri Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında İşbirliği Anlaşması.
*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti arasında Sivil Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşması.
*Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Macaristan İçişleri Bakanlığı Arasında Ortak İşbirliği Mekanizmasının Kurulmasına Dair Niyet Beyanı.
*Nurol Holding ile Raba ve N7 Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı.
*BOTAŞ ile MVM Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı.
*Gülermak ile V-HID Arasında Mutabakat Zaptı.
*Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Macaristan Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü.
*TRT ile MTV ve DUNA Arasında İşbirliği Ek Protokolü.
*Yunus Emre Enstitüsü ile Eötvös Lorand (ELTE) Üniversitesi Arasında Türkoloji Alanında İşbirliği Protokolü.