Fenerbahçe ve Beşiktaş 2011 Süper Kupa Finali’nin oynanması için başvuracak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat’ı kulüp binasında ziyaret etti.

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Tüpraş Stadı’ndaki ziyarette, Ali Koç’a Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Fethi Pekin ve Esin Güral Argat eşlik etti.

Üç saat süren ziyaretin ardından Hasan Arat ve Ali Koç basına konuştu. Toplantıda 2010-2011 sezonunun Süper Kupa maçını ele aldıklarını belirten Arat, “Bugün çıkan en önemli sonuçlardan birisi, Süper Kupa maçını oynamak için birlikte müracaat edeceğiz” dedi.

Arat, bu tür ziyaretlerin diğer kulüplerle de yapılmasını istediğini vurguladı.

Koç: Ortak sorunları konuştuk

Arat’a hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Ali Koç, ortak sorunları ve Türk futbolunun gündemindeki konuları konuştuklarını söyledi.

2011 yılı Süper Kupa maçının oynanması için iki kulübün birlikte müracaat edeceğini yineleyen Koç, şöyle devam etti:

“Bizim buna müracaat etmeden federasyonun bunu organize etmesi gerekirdi. Bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi’yle de aynı fikirdeydik. Ama federasyondan yeterince bir kımıldama görmedik. Ortak bir başvuru yapacağız. Tabii ki takvim çok sıkışık. En yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligler başlamadan önce gibi görünüyor. Tabii bunun kararını futbolun amiri TFF verecektir. Bu maçın en kısa zamanda planlanıp hayata geçirilmesi gerekiyor.”

2011 Süper Kupası Finali, ‘şike soruşturması’ nedeniyle oynanamamıştı.