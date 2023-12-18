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Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu.

Fotoğraf: AA

İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde son şampiyon Manchester City, Galatasaray’ın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkan Kopenhag’la eşleşti.


İlk maçlar, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşlarıysa 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

  • Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)
  • Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya)
  • Paris Saint-Germain (Fransa)-Real Sociedad (İspanya)
  • Inter (İtalya)-Atletico Madrid (İspanya)
  • PSV Eindhoven (Hollanda)-Borussia Dortmund (Almanya)
  • Lazio (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)
  • Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere)
  • Leipzig (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

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