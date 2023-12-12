Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında deplasmanda Kopenhag’la karşılaşan Galatasaray, 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.
Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda grup maçları tamamlandı. Galatasaray son maçında Kopenhag’a konuk oldu.
İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada Kopenhag, 58’inci dakikada Lerager’le öne geçti. Maç 1-0’lık üstünlükle sona erdi.
Grubun diğer maçında Bayern Münih, Old Trafford’da Manchester United’ı 1-0 yendi.
Böylece Bayern Münih 16, Kopenhag’sa 8 puanla son 16 turuna çıktı.
Grubu üçüncü tamamlayan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
4 puanda kalan Manchester United’sa grup sonuncusu olarak Avrupa’ya veda etti.