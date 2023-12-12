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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında deplasmanda Kopenhag’la karşılaşan Galatasaray, 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda grup maçları tamamlandı. Galatasaray son maçında Kopenhag’a konuk oldu.


İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada Kopenhag, 58’inci dakikada Lerager’le öne geçti. Maç 1-0’lık üstünlükle sona erdi.

Grubun diğer maçında Bayern Münih, Old Trafford’da Manchester United’ı 1-0 yendi.

Böylece Bayern Münih 16, Kopenhag’sa 8 puanla son 16 turuna çıktı.

Grubu üçüncü tamamlayan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

4 puanda kalan Manchester United’sa grup sonuncusu olarak Avrupa’ya veda etti. 

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