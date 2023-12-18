Bloomberg HT anketi: Faiz artışı sürecek

Bloomberg HT’nin yaptığı ankete katılan kurumlar, faizin 250 baz puan artırılmasını bekliyor.

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Merkez Bankası (MB), Mayıs 2023 seçimlerinden beri faiz artırıyor. Son olarak faiz, kasımda 500 baz puan artışla yüzde 40’a kadar yükseltilmişti.

Bloomberg HT’nin düzenlediği faiz anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi, aralıkta faizin 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ankette en yüksek beklenti yüzde 45, en düşük beklenti yüzde 42,5 oldu.

Kurumların 2024 için bekledikleri ‘zirve faiz’ oranı da en yüksek yüzde 45, en düşük yüzde 42,5 oldu. Kurumlar, ilk faiz indirimini üçüncü çeyrekte bekliyor.

*Medyan: Veri dizisi küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada bulunan değer.

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulundu. MB, son olarak kasımda 500 baz puan artışla faizi yüzde 40’a yükseltmişti.

Türkiye ekonomisinde döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı. Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın ağustos başında İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söylemişti. Son dönemde Şimşek Fransa ve Britanya’da yatırımcılarla görüşmüş, Fas’ta IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantısına katılmıştı. Şimşek yönünü sonrasında yeniden Körfez’e çevirmişti.

7 Eylül’de Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurmuştu.