Bakan Yusuf Tekin, rektörlüğünün denklemini baştan yazdı

Milli eğitim bakanlığına atanmadan önce Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak görev yapan Yusuf Tekin, rektör atanma şartlarının kendisi için değiştirildiğine yönelik iddiayı reddetti.

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Yusuf Tekin, 2002’de doktorasını tamamlayarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak atandı. 2007’de aynı bölümde doçent oldu. 2009’da Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne atandı.

Tekin, 2011’de de gençlik ve spor bakanı yardımcılığına atandı. 2013’te Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına getirildi. 2018’de Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesiyle müsteşarlık makamı kaldırılınca Tekin, akademisyenliğe geri döndü ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne profesör olarak atandı.

Tekin’in akademisyenliğe döndüğü vakit rektörlük için ‘en az üç yıl profesörlük yapma’ şartı vardı. 13 Eylül 2018’de, cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu şart kaldırıldı.

Bu şart kaldırıldıktan sonra Tekin, 15 Eylül 2018’de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atandı. Tekin, eğitim bakanlığına atanana kadar da aynı üniversitede rektör olarak görev yapıyordu.

Tekin’e göre sorun yok

Bu nedenle bakanla ilgili “Tekin için kararname kaldırıldı” yorumları yapılıyordu. Diken de bu durumu haberleştirmişti.

Dün bütçe görüşmelerinde Meclis’te konuşan Tekin, kararnamenin kendisinin için kaldırılmadığını savundu.

Çalıştığı üniversite profesörlük ilanı çıkmak üzereyken 2011 yılında bürokrasiye geçtiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

*Milli Eğitim müsteşarı olarak da burada bulundum, beş tane bütçeye katıldım. Bu bütçelerin hepsinde, YÖK dahil üniversitelerin tamamının bütçesi tartışıldı ve dolayısıyla yükseköğretimle ilgili bütün süreçleri yakından takip ettim.

*2018 yılında müsteşarlığın kaldırılması sebebiyle benimle ilgili daha önce çalıştığım üniversiteye çıkan ilan üzerine profesörlük kadrosuna başvurdum, profesör olarak atandım. Yani yasa, kararname benim için falan değiştirilmedi. Ben değiştirilen kararnameden sonra rektör olarak atandım. Bunu bir defaya mahsus söylüyorum.