‘Kız okulları açabilmeliyiz’ diyen bakan infial yarattı

‘Kız çocukları için ayrı okul açılabileceğini’ savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki yağdı.

Fotoğraf: A Haber/YouTube

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2014’te, bakanlık müsteşarıyken karma eğitimin zorunlu olmadığını dile getirmişti: “Eğitimin karma olmasını zorunlu kılan bir düzenleme yok. imdi demokrasinin gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığı, halk ne istiyorsa ona göre düzenlemelerini yapıyor. Halk siyasal iktidara egemen olduğu gibi, burada da halkın değerleri belirleyici olmaya başladı.”

Çık noktası ‘özgürlük’müş

Tekin, 10 Temmuz’da A Haber’de Melih Altınok’un sorularını yanıtladı.

Altınok, Tekin 2014’teki açıklamalarını hatırlattı. Tekin’se şöyle konuştu:

*Çıkış noktamız temel hak ve hürriyetler, demokrasi ve özgürlükler. Bahse konu olan tartışmada da bir gazeteciyle kız çocuklarının okullaşmasını konuşuyorduk. Kız çocuklarında okullaşma oranı düşük, istediğimiz seviyeye nasıl getirebiliriz şeyi var.

*Kız çocuklarını okula göndermeyenlerin argümanlarından bir tanesi de “Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum.” Benim birinci hedefim kız çocuklarının okullaşması. O zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli.

‘Okullaşma’yı gerekçe gösterdi

*Karma eğitim esastır. Ama bu tür gerekçelerle yani eğitimin, okullaşma oranının artması için bu tarz tedbirlerin alınması gerekiyorsa alalım beraber. Buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm. Karma eğitim isteyen veriler için kuşkusuz o olacak. Ama benim asli görevim okullaşma oranını artırmak. Bunu gerekçe olarak ileri süren velilerin bu gerekçelerini ellerinden almamız gerekiyor. Dolayısıyla kız çocukları için böyle bir şey yapılabilir demiştim.

Tekin’in bu açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı:

Sayın Bakan, bu konuda gülünecek bir şey yok. O kız çocukları okula gönderilmediğinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Zorunlu eğitime engel olan kişileri cezalandırmak yerine canlarının ne istediğini dinleyecekseniz işimiz var. Bu ülkenin insanlarına, hele ki kız çocuklarına… pic.twitter.com/FevP1mqtzn — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) July 11, 2023

şeriat hükmü böyle diyemeyince.. https://t.co/TXfKZqQPSy — fatih yaşlı (@fatih_yasli) July 11, 2023

Karma eğitime karşı yapılacak hiç bir müdahaledenin bilimsel açıklaması yoktur. Veliler istiyor diye bahane üreterek gerici zihniyete yol açmaktan başka bir şey değildir. https://t.co/WiFvjAJwPz — Emel Caymaz (@emelcymz) July 11, 2023

Kız okulları kurmak gerekmiyor. Kızlarla erkeklerin yan yana aynı sıralarda okuması gerekiyor. Böylece hayatta omuz omuza ilerlemeyi, eşitliği öğreniyorlar…

Çocuklarımızı kendi haline bırakın, onlar iyiyi, güzeli, doğruyu bulurlar. Ancak ailelere eğitim şart… https://t.co/fhqtn66mHL — Sevim Tezel Aydın (@TezelSevim) July 11, 2023

İlk önce ayrı kız okulları kurulur. Sonra erkek okulları kurulur. Daha sonra sizin yaşadığınız bölgeye yakın yerlerde yalnızca kız ya da erkek okulları olduğunu fark edersiniz. Ya özel okula, ya da haremlik-selamlık okula göndereceksiniz çocuğunuzu. Eğer buna yeterince tepki… https://t.co/V8RcSY6kdM — Ali Gül (@avaligul) July 11, 2023

Sizin göreviniz eğitim hakkını ailenin insiyatifine bırakmamak ve zorunlu eğitim kapsamında çocuğu eğitimden yoksun bırakan ailelere de gerekli cezai yaptırımı uygulamak! Ama burada amaç kız çocukları okusun değil ki! Amaç baş koydukları dava için bir tuğla daha koyabilmek! https://t.co/hHOyE1irX6 — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) July 11, 2023

seçimden sonra bir gün bile yılgınlığa düşmemeye gayret ettiysem bu ülkenin kız çocukları için. hepsini tek tek elimle kurtaramam belki ama ne yapabilirsem yapacağım o kız çocukları modern ve bilimsel bir eğitim alsınlar, çocuk gelin olmasınlar diye. https://t.co/Y2d9KzVJkr — Doğa (@dogakom) July 11, 2023

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada “Gerekirse kız okulları kurulur” dedi.



Bizler bu iktidarı kurmak istediği kadın üniversitelerinden tanıyoruz, ne ‘kız okulları’ ne de ‘kadın üniversitelerini’ sizlere kurdurmayacağız! pic.twitter.com/4AmGrweI9C — Demir Leblebi🏳️‍🌈 (@leblebi_demir) July 11, 2023

Talibancı zihniyetlerine kılıf bulmuşlar.



Karma eğitimi aşama aşama kaldırıp haremlik selamlık eğitime geçmek ve kadınların toplumsal, siyasal alandan silinmesini sağlamak yüz yıllık hayalleri. Erkeklerin ve kadınların birlikte toplumsallaşmasını istemiyorlar. https://t.co/Ly9Yu26kp1 — mahirgra (@mahirgra) July 11, 2023

Milli Eğitim Bakanı "Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin ilk söylediği şey 'Erkeklerin olduğu yerde olmasını istemiyorum' oluyor. Karma eğitim esas ama kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur" demiş.



Apaçık cehaleti alternatif bir fikir olarak gören Eğitim Bakanı… — can gurses (@canitti) July 11, 2023

Kız çocukları bugüne kadar nasıl okuduysa öyle okur,aksini düşünen ailelere de kanunlar hatırlatılır!!! — Samlioglu Aysenil (@samliogluayseni) July 11, 2023

Bu ailelere verecek cevabınız yoksa ya da kız okulları kurarız diye cevap veriyorsanız çabuk inin aşağıya o koltuktan! Çabuk! https://t.co/bFgg1LH5T7 — Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal (@avmehmetkoksal) July 11, 2023