‘Kız okulları açabilmeliyiz’ diyen bakan infial yarattı

‘Kız çocukları için ayrı okul açılabileceğini’ savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki yağdı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2014’te, bakanlık müsteşarıyken karma eğitimin zorunlu olmadığını dile getirmişti: “Eğitimin karma olmasını zorunlu kılan bir düzenleme yok. imdi demokrasinin gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığı, halk ne istiyorsa ona göre düzenlemelerini yapıyor. Halk siyasal iktidara egemen olduğu gibi, burada da halkın değerleri belirleyici olmaya başladı.”
Çık noktası ‘özgürlük’müş
Tekin, 10 Temmuz’da A Haber’de Melih Altınok’un sorularını yanıtladı.
Altınok, Tekin 2014’teki açıklamalarını hatırlattı. Tekin’se şöyle konuştu:
*Çıkış noktamız temel hak ve hürriyetler, demokrasi ve özgürlükler. Bahse konu olan tartışmada da bir gazeteciyle kız çocuklarının okullaşmasını konuşuyorduk. Kız çocuklarında okullaşma oranı düşük, istediğimiz seviyeye nasıl getirebiliriz şeyi var.
*Kız çocuklarını okula göndermeyenlerin argümanlarından bir tanesi de “Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum.” Benim birinci hedefim kız çocuklarının okullaşması. O zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli.
‘Okullaşma’yı gerekçe gösterdi
*Karma eğitim esastır. Ama bu tür gerekçelerle yani eğitimin, okullaşma oranının artması için bu tarz tedbirlerin alınması gerekiyorsa alalım beraber. Buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm. Karma eğitim isteyen veriler için kuşkusuz o olacak. Ama benim asli görevim okullaşma oranını artırmak. Bunu gerekçe olarak ileri süren velilerin bu gerekçelerini ellerinden almamız gerekiyor. Dolayısıyla kız çocukları için böyle bir şey yapılabilir demiştim.
Tekin’in bu açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı: