Yeni rapor: Somali liderinin oğlu ‘asli kusurlu’, motokurye ‘tali kusurlu’

Somali liderinin oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un motokuryenin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin ek rapor düzenlendi. Raporda Mahmud ‘asli kusurlu’, motokurye Yunus Emre Göçer’se ‘tali kusurlu’ bulundu.

Somali Cumhurbaşkanın Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince ek rapor düzenlendi.

Rapora göre, araç sürücüsü Mahmud’un sağ şeride yönelerek manevra yaptığında, önünde sağdan ikinci şeritte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göçer’in de hızını azaltarak sağ şeride doğru yöneldiği anlatıldı.

Otomobil sürücüsü Mahmud’un bunu dikkate almadığı, frene basmadığı ve takip mesafesini korumadığı belirtildi. Tüm bu nedenlerden dolayı Mahmud’un ‘asli kusurlu’ olduğu kaydedildi.

Raporda, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’inse sağa doğru şerit değiştirirken arkasından gelen aracın seyir durumuna ilişkin yeterli ayna kontrollerini yapmadığı belirtildi.

Bununla beraber Göçer’in, aracın da kendisi gibi şerit değiştirme durumunu dikkate almadığı, 80 kilometre azami hız limitli yolda hızını duracak seviyeye düşürdüğü ve bulunduğu sağ şerit içinde sağa manevra yaparak kazaya etki ettiği kaydedildi. Tüm bu nedenlerden dolayı Göçer ‘tali kusurlu’ bulundu.