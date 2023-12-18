Somali liderinin oğlunun karıştığı kazadan yeni görüntü

Somali liderinin oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un motokuryenin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.
Somali Cumhurbaşkanın Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yeni görüntüde Göçer’in şerit değiştirdiği sırada Mahmud’un motokuryeye çarptığı görülüyor. Göçer’in şerit değiştirirken sinyal verip vermediğiyse bilinmiyor.
Avrasya Tüneli çıkışındaki kameralardan alınan yeni görüntüden sonra savcılık Adli Tıp Kurumu’ndan ek rapor istedi.