Somali liderinin oğlunun Türkiye’ye getirilmesi ‘gündemde’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da bir motokuryenin ölümüne yol açan Somali cumhurbaşkanının oğlunun önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirilip yargılanmasının gündemde bulunduğunu söyledi.

Yunus Emre Göçer ve Muhammed Hasan Şeyh Mahmud.

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Yakın zamanda yargılama başlayacak

Mahmud’un yargılama sürecinin yakın zamanda başlayacağını söyleyen Tunç, Somali makamlarıyla da iletişim halinde olduklarını belirtti: “Önümüzdeki günlerde sanığın Türkiye’ye gelmesi ve adli makamlara çıkması gündemde olacak. Sonuna kadar bunu takip edeceğiz. Yakın süre içinde yargılama başlayacak.”

Savcıya soruşturma, avukata suç duyurusu

Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın adliyede savcının odasında çektirdiği fotoğrafı “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” ifadesiyle paylaşması hakkında da konuşan Tunç, gerekli soruşturmaların başlatıldığını söyledi: “Tasvip etmediğimiz bir görüntü. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu.”

Cezai yaptırımlar artabilir

Fotoğraf: AA

Tunç, bir gazetecinin “Hakemlere yönelik saldırıda hukuki çalışma nasıl olacak” sorusunu da şu sözlerle yanıtladı: “Cezalarda caydırıcılığı sağlayacak değişikliğe ihtiyaç var. Çalışma başlattık, uygulamadaki sorunları değerlendiriyoruz. Sporda şiddete yönelik cezai yaptırımlar artabilir.”