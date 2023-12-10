Motokuryenin ölümü: Polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un karıştığı kazada motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne ilişkin ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı.
Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında 30 Kasım’da meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul başsavcılığı, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında ‘kusursuzluk raporu’ veren polisler hakkında resen soruşturma başlattı.
Polis memurlarının Göçer’in eşini arayarak intihar ettiğini söyleyip söylemediği de soruşturma kapsamında.
Ne olmuştu?
Kazanın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
Zanlının kusur durumunun tespiti için savcılığın istediği bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün ‘asli kusurlu’ bulunduğu belirtilmişti.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.