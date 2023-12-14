Somali cumhurbaşkanı: Oğlum kaçmadı, işi vardı, çıktı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun İstanbul’da neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu. Mahmud, oğlunun ‘kaçmadığını, işi için Türkiye’den çıktığını’ öne sürdü.

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Somali cumhurbaşkanı AP‘ye yaptığı açıklamada “Tutuklama emri yoktu” dedi: “Bu bir kazaydı. Oğlum kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Yani bir işi var ve ülke dışına çıktı. Hala ülkeyle bağlantısı var ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum.”

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Cumhurbaşkanı oğlunun ‘yetişkin biri olduğunu’ da sözlerine ekledi: “Karar ona ait ama ben bu tavsiyeyi veriyorum.“

Somali cumhurbaşkanı, Göçer’in ailesine başsağlığı da diledi: “Bu vesileyle nasıl ulaşacağımı bilmediğim aileye başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Kayıplarının acısını paylaşıyoruz.”