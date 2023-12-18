Portekizliler haftada dört gün çalışmaktan memnun: Stres ve yorgunluk azaldı

Portekiz’de haziranda başlayan pilot uygulamaya katılan işçiler, haftada dört gün çalışmanın stresi ve yorgunluğu azalttığını söylüyor.

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Son birkaç yıldır farklı ülkelerde gündeme gelen haftada dört gün çalışma uygulamasını 41 şirkette pilot olarak başlatan Portekiz, bu düzenle iş ile aile arasındaki bağların kuvvetlenmesi ve iş yerlerindeki verimliliğin artırılmasını hedefliyor.

Projenin gidişatını görmek için hükümet aracılığıyla iki üniversiteye yaptırılan ankette ev ile işi birlikte yürütmenin ‘zor’ ya da ‘çok zor’ olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 46’dan yüzde 8’e kadar indiği belirtildi.

Hobi ve ilgi alanlarına daha fazla zaman

Anketle ilgili raporda elde edilen verilere göre pilot uygulamaya katılan şirketlerdeki çalışanlarda uykusuzluk, kaygı, gerginlik ve depresiflik durumlarının yüzde 21, yorgunluğun yüzde 23 ve yalnızlık hissinin yüzde 14 azaldığı bildirildi.

Ayrıca çalışanların yüzde 65’inin aileleriyle daha fazla vakit geçirdiklerini belirttikleri, hobi ve ilgi alanlarına daha fazla zaman ayıranların oranının da yüzde 60’ı bulduğu kaydedildi.

Saat düşerken maaşlar sabit kaldı

Pilot uygulamada yer alan şirketlerin daha önce haftalık 41,5 olan çalışma saatini yaklaşık yüzde 12 azaltarak 36,5 saate düşürdüğü ve çalışanlarının maaşlarında herhangi bir oynama yapmadıkları belirtildi.

En çok pazartesi tercih edildi

Şirketlerin işleyişlerine göre çalışanları için boş gün belirledikleri, düşünülenin aksine cuma gününü seçenlerin oranının sadece yüzde 20 olduğu, en çok pazartesinin tercih edildiği bilgisi paylaşıldı.

Birçok alışkanlığın değiştirilmesi gerekiyor

Araştırma grubundan Londra Üniversitesi Ekonomi Profesörü Pedro Gomes, yeni çalışma sistemine uyum sağlamakta bazı zorlukların olduğuna dikkat çekti.

Yeni çalışma saatlerinde verimliliği artırmaya yönelik zaman kaybını önleyici bazı değişikliklerin yapılması gerektiğine işaret eden Gomes, şunları kaydetti: “Uzun kahve veya öğle yemeği molaları, toplantılara geç gelme veya futbol hakkında konuşmak için iş arkadaşlarının sözünü kesme gibi birçok alışkanlığın değiştirilmesi gerekiyor.”

Pilot uygulamada yer alan şirketlerin yüzde 95’i şimdilik bu sistemi faydalı gördüklerini belirtse de araştırmanın Nisan 2024’te tamamlanacağı notu düşüldü.

Avrupa’da Belçika, İzlanda ya da kısmi olarak Fransa gibi bazı ülkelerde de Portekiz’dekine benzer çalışma sistemleri uygulanıyor. İspanya’daki sol koalisyon hükümeti, haftalık 40 saat çalışma süresini 2025’te 37,5’e indirmeyi planlıyor.