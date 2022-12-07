Britanya’da haftada dört gün çalışma denemesine katılan bazı firmalar, uygulamayı kalıcı hale getirdi

Britanya’da haftada dört gün çalışma denemesine katılan birçok firma, altı aylık pilot uygulama sona erdikten sonra uygulamayı kalıcı hale getirdi.

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Ülkede kar amacı gütmeyen ‘4 Day Week Global’ adlı kuruluşun geçen haziranda başlattığı ve 6 ay boyunca 3 binden fazla çalışanın haftada dört gün çalıştığı pilot uygulama sona erdi.

İlk veriler firmaların çoğunda üretkenliğin korunduğunu veya iyileştirildiğini ortaya koydu.

Denemelere katılan 80 çalışanlı ekoloji danışmanlık şirketi Tyler Grange, altı aylık süreçte çalışan verimliliğinde artış meydana geldiğini söyledi.

Dört gün çalışma düzenini kalıcı hale getiren şirket, yaptığı ölçümlere göre devamsızlık oranlarının yüzde 70 düştüğünü belirtti.

Londra’nın kuzeyinde Pressure Drop adlı birahane de dört günlük düzeni kalıcı hale getirenlerden. Şirket yetkilileri, çalışma saatlerini düzenlemenin zor olmasına rağmen uygulamanın faydalarının ağır bastığını söylüyor.

Firmalar: Verimlilik aynı kaldı veya arttı

Haftada dört gün çalışma denemesine katılan 73 şirketten 41’i ile pilot uygulamanın yarısında bir anket yapılmıştı.

Firmaların yüzde 95’i, 4 gün çalışma denemesinde verimliliğin aynı kaldığını veya arttığını kaydetti.