Haftada dört gün çalışma denemesine katılan firmalar, uygulamayı kalıcı hale getiriyor

Britanya’da haftada dört gün çalışma denemesine katılan birçok firma, altı aylık pilot uygulama sona erdikten sonra uygulamayı kalıcı hale getirmeyi planladıklarını açıkladı.

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Ülkede kar amacı gütmeyen ‘Four Day Week Global’ (Haftada dört gün küresel) adlı kuruluşun haziranda başlattığı ve altı ay boyunca üç binden fazla çalışanın haftada dört gün çalıştığı pilot uygulama devam ediyor.

Veriler, altı aylık denemenin yarısında, firmaların çoğunda üretkenliğin korunduğunu veya iyileştirildiğini ortaya koydu.

Firmalar: Verimlilik aynı kaldı veya arttı

Haftada dört gün çalışma denemesine katılan 73 şirketten 41’iyle pilot uygulamanın yarısında bir anket yapıldı. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 86’sı, pilot uygulama sona erdikten sonra haftada dört gün çalışma politikasını sürdüreceklerini belirtti.

Firmaların yüzde 95’i, dört gün çalışma denemesinde verimliliğin aynı kaldığını veya arttığını belirtti.

İzlanda’da başarıyla sonuçlanmıştı

İzlanda’da araştırmacılar 2021’de dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada dört gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve Britanya’da da test edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Denemenin ardından İzlanda’daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği’yle Britanya’daki ‘Autonomy’ (Özerklik) adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015’ten 2019’a kadar süren ve iki bin 500’den fazla kişinin katıldığı denemelerin üretkenliği ve refahı artırdığını ortaya koymuştu.