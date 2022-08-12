Şeref Oğuz: Microsoft memnun, haftada dört gün çalışmak verimliliği artırıyor

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in; “çalışma saatleri azaltılmalıdır” sözleri, gündeme işgücü verimliliğini getirmiş durumda… Haftalık 8 saatin aşağıya çekilmesine gençler ve kadınlar sıcak bakıyor. 18-25 yaş arası 1130 genç; çalışma saati yerine çalışma gününün azaltılmasına daha sıcak bakıyor.

Japonya’da 4 gün iş, 3 gün izin denendi verimlilik %40 arttı. Microsoft Japonya çalışanlarına bir süre için haftada 3 gün izin vermiş, onlardan sadece 4 gün çalışmalarını istemiş. Sonuç çok çarpıcı: Şirkette çalışan 2300 kişi geçen yaz boyunca cuma-cumartesi-pazar izin yapmış verim; %40 artmış.

Microsoft Japonya Başkanı ve CEO’su Takuya Hirano, ‘Daha az çalış, daha iyi dinlen ve çok şey öğren’ sloganıyla yola çıkıldığını ve başarılı da olduklarını söylüyor. Denemenin başka ilginç sonuçları da var: Çalışanlar bu süre boyunca geçmişe oranla %25 daha az gün için dinlenme ihtiyacı duymuş, şirketin sırf elektrik tasarrufu %23 olmuş.

Çalışanlar %59 daha az şeyi kâğıda basmış, %92’si gibi ezici çoğunluğu uygulamadan memnun. Başka iyileşmeler de var. Bu dış örnekleri destekleyecek yerel verilere göz atmakta fayda var. Eğer verimli değilse, haftada 4 gün yerine 7/24 dahi çalışsan, değer üretemeyeceksek fayda nerede sağlanacak?

Biz de bu yöntemi deneyebilir miyiz?

Şeref Oğuz’un yazısı