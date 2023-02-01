ABD’de ilk: Maryland eyaleti haftada dört gün çalışmaya hazırlanıyor

Avrupa’da yaygınlaşan haftada dört gün çalışma uygulaması ABD’ye ilham verdi. Maryland eyaleti, beş yıl sürecek pilot uygulama için yasal düzenlemelere başladı.

Fotoğraf (temsili): Pexels/Maksim Goncharenok

Maryland eyaletinde bir grup milletvekili, özel şirketlerde ve devlet dairelerinde haftada dört gün çalışmak için gerekli yasal düzenlemeleri hazırlıyor. Pilot programın beş yıl sürmesi planlanıyor.

Mevzuat yasalaşırsa, Maryland bir haftayı resmen ‘dört gün iş, üç gün tatil’ olarak düzenleyen ilk eyalet olacak.

Araştırma şirketi Gallup’un 2022 için hazırladığı bir rapora göre dünyanın ‘en uzun mesai yapan ülkelerinden biri olan ABD’de’ çalışanlar iş hayatlarında hiç olmadığı kadar mutsuz.

Avrupa’da geçen yıl bazı ülkeler dört gün mesai için yasal düzenlemelerde aşama kaydetti.

Belçika dört gün mesaiyi yasalaştıran öncü ülkelerden. Tam zamanlı bir işte haftada beş gün yerine dört gün mesai yapabilmeye olanak tanıyan yeni düzenleme 20 Kasım’da başladı. Buna göre çalışanlar, maaş ve sosyal hakları aynı kalacak şekilde beş günde yapmaları gerek işi dört güne sıkıştırabiliyor.

İşler yürüyor, çalışan daha mutlu

İzlanda 2015-2019 arasında dünyanın o güne kadarki en kapsamlı ‘Haftada dört gün çalışma’ denemesini yapmıştı. Nüfusun yüzde 1’inden fazlası maaşından kesinti yapılmaksızın haftalık mesai saatinin 35-36 saate düşürüldüğü pilot programa dahil oldu. 2 bin 500’den fazla çalışanın katıldığı denemenin sonuçları ‘büyük başarı’ olarak tanımlandı.

Türkiye’de dört gün mesaisini deneyeceğini açıklayan ilk kurumsal şirket akrilik elyaf üreticisi Aksa. Şirketin yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Cengiz Taş, geçen yılın son günlerinde uygulamanın 200 çalışanla üç ay süreyle deneneceğini duyurdu.