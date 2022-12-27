Türkiye’de ilk: Haftada dört gün çalışma denenecek

Aksa Akrilik, haftada dört gün mesai uygulamasına geçiyor. Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, uygulamanın 200 çalışanla üç ay süreyle deneneceğini duyurdu.

(İstanbul,DHA)

Dünyadaki şirketler yavaş yavaş haftada dört gün çalışma modeline geçiyor. Bu şekilde verimliliğin arttığı ve enerji maliyetlerinin düştüğü görülüyor. Şimdiye kadar Belçika, ABD, Yeni Zelanda, İrlanda ve Kanada’da haftada dört gün mesai uygulamaları bazı şirketlerce denendi.

Şimdi de Türkiye’de ilk kez kurumsal bir şirket tarafından haftada dört gün mesai uygulaması hayata geçiriliyor.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik yöneticisi Cengiz Taş, konuyla ilgili şunları söyledi: ”Avrupa’da birçok ülke, esnek çalışma seçenekleri ile hem çalışan memnuniyetinde, hem de iş sonuçlarında oldukça olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu. Biz de bu kapsamda, üç ay süre ile haftada 4 gün mesai sistemini deneyerek iş dünyasına örnek olacağız. 1450 çalışanımızdan fazla mesai ücreti almayan yaklaşık 200 çalışanımıza uyarlanacak uygulamamız sonrası sonuçları duyuracağız. Uygulama kapsamındaki çalışanlarımızın performansını iş sonuçları ve hedeflere göre ölçeceğiz”.

Uygulamanın 1 Ocak-31 Mart 2023 arasında uygulamanın yürütüleceğini söyleyen Taş, ”Pilot uygulamanın iş sonuçlarımızın kalitesini artırarak katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca süregelen haftada iki gün evden çalışma sistemimiz de devam edecek“ dedi.