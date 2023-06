Portekiz, haftada dört günlük çalışma için pilot proje başlattı

Haftada dört günlük çalışma için pilot proje başlatan Portekiz, bu düzenin çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlıyor.

Fotoğraf: AA

Portekiz’de önümüzdeki altı ay süresince 40’a yakın şirket haftada dört günlük çalışma düzenini deneyecek.

Euronews Türkçe’nin haberine göre hükümetin mali desteğiyle başlatılan pilot uygulamayla şirketlerin deneyimleri izlenerek uygulamanın ekonomik, toplumsal ve çevresel etkileri değerlendirilecek.

Portekiz Çalışma, Dayanışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho pilot projeyle ülkesinin çalışma açısından geleceğe doğru önemli bir adım attığını söyledi.

Proje, iş-yaşamı dengesinin çalışanları cezbetmek, üretkenliği ve yenilikçiliği artırmak için kritik öneme sahip olduğunu varsayıyor.

Proje, Birbeck University of London’dan ekonomi doçenti Dr. Pedro Gomes, Henley İş Okulu Stratejik İnsan Kaynakları Bölümü doçentlerinden ve aynı zamanda ‘Cuma Yeni Cumartesi’ (Friday is the New Saturday) kitabının yazarı Dr Rita Fontinha tarafından koordine ediliyor.

Koordinatörler Dr. Gomes ve Dr. Fontinha son 30 yılda kullanılan teknolojiden, iletişim hızına, yapılan işlerden ömür uzunluğuna ve kadının toplumdaki yerine kadar birçok şeyin değiştiğine, ancak hala işlerin organizasyonunun hala aynı şekilde yapıldığına dikkat çekti.

Koordinatörler “İnanıyoruz ki, 21’inci yüzyılda haftada dört gün çalışmak işlerin organizasyonu açısından daha verimli ve sürdürülebilir bir yol olacak ve işçilere, iş yerlerine ve ekonomiye daha fazla fayda sağlayacak” diyerek projenin arkasındaki felsefeyi açıkladı.