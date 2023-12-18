Boğaziçi’nin ‘kayyım rektör’ü, öğrencisini kendine danışman yaptı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektör’ü Naci İnci, adrese teslim kadroyla üniversitede işe aldığı öğrencisi Dr. Belkıs Gökbulut Öztürk’ü danışmanı yaptı.

Fotoğraf: Facebook

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2021’de okula Veri Bilimleri ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına karar vermişti. Okulun ilgili bölüm ve kurulları enstitünün kurulmasına karşıt görüş bildirirken enstitü okulda kadrolaşmak için kullanıldı.

Adrese teslim kadroyla atanmıştı

24 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de de Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü için öğretim görevlisi iş ilanı açılmıştı. İlana göre enstitüye iki profesör ve bir doktor öğretim görevlisi alınacaktı. İlanlar, belirli bir kişiyi tarif eder yani adrese teslim denilecek cinstendi. Nitekim doktor öğretim görevlisi kadrosuna Naci İnci’nin doktora programındaki öğrencisi Öztürk (2020’de mezun oldu) atanmıştı.

Öztürk’ün söz konusu ilanla Boğaziçi’ne atanmasının ardından konu yargıya taşınmıştı.

Geçen ay mahkeme, ilanın ‘kişiyi yahut belirli bir grubu, zümreyi tarif eder, keyfi ve subjektif nitelikte’ olduğunu belirterek ilanın ve Gökbulut’un atanmasının hukuka uygun bulunmadığına hükmetmişti.

Şimdi de danışman

İnci şimdi de Öztürk’ü rektör danışmanı olarak atadı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin sitesinde yer alan bilgilere göre Öztürk, İnci’nin iki danışmanından biri.

Görsel: Boğaziçi Üniversitesi

Öztürk’ten önce bu pozisyonda Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi İlhami Öztürk bulunuyordu. Diğer danışman Mustafa Metin Başbay bu görevi bir süredir yürütüyor. Kendisi de İnci döneminde işe alınanlardan.

Öztürk’ün ayrıca, yönetim kademesinde bulunmayan akademisyenlerin de okulla ilgili söz sahibi olmasına olanak sağlayan kurul ve komisyonlarda da üç koltuğu bulunuyor.

Personel rehberinde yer alan bilgilere göre de Öztürk aynı zamanda enstitüde Büyük Veri ve Veri Analitiği Anabilim Dalı başkanı.