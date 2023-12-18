Meksika’da bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 12 genç hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv) (Temsili)

Eyalete bağlı Salvatierra kasabasındaki San Jose del Carmen çiftliğinde düzenlenen partiye katılan gençler, silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, 12 genç yaşamını yitirdi, bazıları ağır 12 kişi yaralandı. Saldırının ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Meksika’da en çok cinayetin ve saldırının olduğu eyaletlerden birisi olan Guanajuato’da, bu yıl 3 bin 29 kişi öldürüldü.