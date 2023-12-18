Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi Sparta Prag

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

Fotoğraf: AA

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’ndeki kura çekimi sonucunda Galatasaray, son 16’ya yükselmek için play-off turunda Çekya’nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.


UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024’te oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

  • Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)
  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa)
  • Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)
  • Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)
  • Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)
  • Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)
  • Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)
  • Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz)

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

SON HABERLER