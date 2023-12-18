Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi Sparta Prag

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’ndeki kura çekimi sonucunda Galatasaray, son 16’ya yükselmek için play-off turunda Çekya’nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024’te oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:
- Galatasaray-Sparta Prag (Çekya)
- Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Olimpik Marsilya (Fransa)
- Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)
- Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa)
- Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan)
- Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya)
- Milan (İtalya)-Rennes (Fransa)
- Young Boys (İsviçre)-Sporting Lizbon (Portekiz)