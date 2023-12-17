Diken

Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde üst tur kuraları yarın çekilecek. Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’ın rakibi yarın belli olacak.

Fotoğraf: AA

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray’ın üst turdaki rakibi belirlenecek.


Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off’larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya)﻿, Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) yer alıyor.

Avrupa Konferans Ligi’nde H Grubu’nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe’nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024’de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

SON HABERLER

Elektronik kitap okumak uyku kaçırır mı?

Yatmadan önce kitap okumak, zihni yatıştırmanın ve huzurlu bir gece uykusuna hazırlanmanın etkili bir yolu. Ama artık birçok kişi kitaplarını Kindle veya iPad gibi cihazlarda okumayı tercih ediyor. Oysa akıllı cihazların yaydığı mavi ışığın uykuyu bozduğu bilinmekte. Peki acaba bu durum e-okurlar için de geçerli mi?

Bırakalım bu saçmaları, güzeltelim kendimizi

Gazetecilerimiz öyle kötü, öyle hoyrat kullanıyor ki Türkçeyi, o kadar bilmiyorlar ki yazı yazmayı, haber yazmayı, röportaj yazmayı… Hayret ediyorum bu fenalıkları nasıl sürdürebildiklerine, vurdumduymazlıklarına. Uyaranlar varken üstelik…