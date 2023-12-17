Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde üst tur kuraları yarın çekilecek. Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’ın rakibi yarın belli olacak.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray’ın üst turdaki rakibi belirlenecek.
Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off’larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.
Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya), Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) yer alıyor.
Avrupa Konferans Ligi’nde H Grubu’nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe’nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024’de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.