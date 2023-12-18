Asgari ücrette ikinci toplantı: Yine rakam konuşulmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısında da herhangi bir rakam konuşulmadı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın açıklamasına göre üçüncü toplantı bu hafta içinde olacak ama net tarih belli değil.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 11 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmiş ancak herhangi bir rakam konuşulmamıştı.

İkinci toplantı bugün düzenlendi.

Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.

Bu toplantıda da herhangi bir rakam konuşulmadı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Bu hafta içinde yeniden bir araya gelerek bunu mutabakata vardırmak istiyoruz ancak günü henüz belli değil. Hükümet bunu görüşüp bize haber verecek” dedi.