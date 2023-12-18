AİHM ByLock bağlantılı bin davayı Türkiye’ye tebliğ etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şifreli mesaj uygulaması ByLock bağlantılı bin dava başvurusunu işleme alarak Türkiye’ye tebliğ etti.

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AİHM, ByLock kullanımına ilişkin davalarla ilgili emsal niteliğinde bir karar almıştı. AİHM, ‘FETÖ’ davasından tutuklu eski öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkında hak ihlali kararı vermişti.

DW Türkçe’nin haberine göre AİHM, ByLock kullandıkları gerekçesiyle ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan çeşitli cezalara mahkum edilmiş bin kişinin başvurusunu işleme aldı.

Mahkeme, ‘hak ihlali’ temelinde Türkiye’ye karşı dava açmak için yapılan başvuruları bilgi ve görüş için Türk hükümetine iletti.

Toplam beş dosya halinde tebliğ edilen dava başvuruları, 2019-2023 yılları arasında AİHM gündemine taşınmış şikayetlerden oluşuyor.

Başvurucular, haklarındaki mahkumiyet kararlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) adil yargılanma hakkıyla ilgili 6’ncı ve kanunsuz ceza olamayacağını düzenleyen 7’nci maddelerini ihlal ettiğini savunuyor.

Sadece ByLock kullanımına ilişkin AİHM gündemindeki mevcut başvuru sayısı 8 binin üstünde. Potansiyel başvuru sayısıysa 100 bin olarak tahmin ediliyor.