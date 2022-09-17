Akşam Postası / 17 Eylül 2020

İslamcı grupların hedef aldığı Mohsen Namjoo’nun iki konseri iptal

Son dönemde birçok konser ve festivali iptal ettiren İslamcı grupların ‘Kuran ayetlerini şarkı yapıyor‘ gerekçesiyle hedef aldığı İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun Türkiye turnesi kapsamındaki iki konseri iptal edildi.

Dışişleri’nden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu hafifleten ABD’ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu kaldırılması hakkındaki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini kınadı.

Menderes ve Özal’ın mezarlarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Bunlar milli insanlardır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakan Adnan Menderes’in ve sekizinci cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın İstanbul Topkapı’daki anıt mezarlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, dua okuduğu mezarlara karanfil ve çelenk bıraktı.

Orhan Pamuk’un günlükleri kitap oldu: Uzak Dağlar ve Hatıralar haftaya raflarda

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un yaklaşık 14 yıldır tuttuğu günlüklerinden metinlerin ve resimlerin yer aldığı anı kitabı ‘Uzak Dağlar ve Hatıralar’ 23 Eylül’de raflarda yerini alacak.

Yangını görüntülemeye çalışan gazeteciye polisten tekmeli ve yumruklu saldırı

Sivas’ta dört katlı bir binanın çatısında çıkan yangını görüntülemeye giden DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı, görüntü almaya çalıştığı sırada polis memuru Ü.G.’nin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Polis, saldırı esnasına kamerayı da kırmaya çalıştı.

Babacan Tunceli’de: Kürt ve Alevi meselesini çözmenin tam zamanı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tunceli’deki konuşmasında Kürt sorunun ve Alevi sorunun çözülmesi için de en uygun zamanın olduğunu söyledi. Babacan ayrıca konuşmasının devamında, “Kimse çıkıp ‘Alevi şöyle olur, böyle olur’ diye kafasına göre konuşmayacak” dedi.

Kılıçdaroğlu ‘borsa manipülasyonları’nı takipte: İzliyor ve notumu alıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘borsada dolandırılan küçük yatırımcı’ tweet’lerini alıntılayarak “Borsada yaptığınız manipülasyonları izliyorum ve notumu alıyorum” dedi.

RTÜK’ün ‘tarafsızlık’ karnesi: Muhaliflere ceza yağdı, ‘yandaş’lara dokunulmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, kurulun bu yıl verdiği cezalardaki eşitsizliği tablo haline getirdi. Buna göre iktidar yanlısı kanallara sadece üç ceza verilirken diğer haber kanallarına ceza yağdı.

Almanya: Putin yenilgiyi kabul etmek zorunda

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın planlarının başarıya ulaşamadığını ve Vladimir Putin’in yenilgiyi kabul etmek zorunda olduğunu söyledi.

Bakanlık verileri: Son üç yılda 35 bin 828 arsa icradan el değiştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son üç yılda 796 bin 968 taşınmaz üzerinde bankalar tarafından rehin tesis edildiğini söylerken yurt genelinde 35 bin 828 arazinin icra yoluyla el değiştirdiğini açıkladı.

Menderes ve Özal’ın mezarlarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Bunlar milli insanlardır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakan Adnan Menderes’in ve sekizinci cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın İstanbul Topkapı’daki anıt mezarlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, dua okuduğu mezarlara karanfil ve çelenk bıraktı.

Naci Görür’den Erzurum depremi sonrası uyarı: 7 üzeri depremin eli kulağında

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, ‘kendisi dahil tüm yer bilimcilerin bu kesimde 7’nin üzerinde deprem beklediğini’ söyledi.

Şişli Plak Festivali başladı

Bugün başlayan 2. Şişli Plak Festivali, İstanbul’un müzik ve plak kültürünü yaratan tüm paydaşlarını bir araya getiriyor. Etkinlik yarın da devam edecek.

Soylu, Batı’ya Angelina Jolie üzerinden yüklendi: Suriye’ye gönderiyorlar, fotoğraf çektiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, batı ülkelerinin göçmen politikasını Hollywood yıldızı Angelina Jolie üzerinden eleştirdi: “Angelina Jolie’yi Suriye’ye gönderiyorlar, bir fotoğraf çektiriyorlar bir kampta, ondan sonra kendi vicdanlarını temizliyorlar. ‘Biz yardım ettik‘ diyorlar.”

Demirtaş’tan ortak aday mektubu: Dengeyi iyi tutturmalı

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefetin ortak bir aday çıkarıp ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması gerektiğini söyleyerek “Geçen yüz yılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır” dedi.

9 Eylül’de İzmir’i büyüledi, sırada Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları var

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Körfezi üzerinde yaptığı gösterisi günlerce konuşulan Türkiye’nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener yeni maceralara hazırlanıyor.